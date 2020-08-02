الزمالك يخوض تدريباته في برج العرب وسط حماس كبير

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الشهر الحالي.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني علىالتركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.
واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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