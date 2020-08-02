اخبار الرياضه

الزمالك يخوض تدريباته في برج العرب وسط حماس كبير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الشهر الحالي. 

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على

التركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.

واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض تدريباته في برج العرب وسط حماس كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا