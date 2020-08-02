اخبار الرياضه

كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز استعدادا لعودة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف

مسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.

كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات

الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال اإفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز استعدادا لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا