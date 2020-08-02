كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز استعدادا لعودة الدوري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف

مسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.

كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات

الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال اإفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.