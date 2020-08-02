كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز استعدادا لعودة الدوري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئنافمسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.
كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مبارياتالدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال اإفريقيا.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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