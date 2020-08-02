نابولي يهزم لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

تغلب نادي نابولي على نظيره لاتسيو بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الاخيرة بالدوري الإيطالي.
ثلاثية نابولي جاءت عن طريق فابيان رويز ولورنزو إنسيني وماتيو بوليتانو في الدقائق 9، 54، 92، فيما سجل شيرو إيموبيلي هدفلاتسيو الوحيد في الدقيقة 22.
بهذه النتيجة يحتل نادي نابولي المركز السابع بترتيب الدوري الايطالي برصيد 62 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز الرابع بالترتيب برصيد 78 نقطة.
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