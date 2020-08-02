فاز نادي ميلان على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري الايطالي.
ثلاثية ميلان جاءت عن طريق راجنار كلافان مدافع كالياري بواقع هدف عكسي في مرماه، في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إبراهيموفيتش وصامويل كاستييخوهدفين متتاليين في الدقيقتين 55، 57.
بهذه النتيجة يحافظ ميلان على المركز السادس بترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة، في حين يحتل كالياري المركز الثالث عشر برصيد 45 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يهزم كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.