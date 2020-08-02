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ميلان يهزم كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي

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فاز نادي ميلان على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري الايطالي.

ثلاثية ميلان جاءت عن طريق راجنار كلافان مدافع كالياري بواقع هدف عكسي في مرماه، في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إبراهيموفيتش وصامويل كاستييخو

هدفين متتاليين في الدقيقتين 55، 57.

بهذه النتيجة يحافظ ميلان على المركز السادس بترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة، في حين يحتل كالياري المركز الثالث عشر برصيد 45 نقطة.

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