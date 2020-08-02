فاز انتر ميلان على نظيره اتلانتا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوريالايطالي.
سجل ثنائية إنتر ميلان كل من دانيلو دي أمبروزيو وأشلي يونج في الدقيقتين الأولى، 20.
بهذه النتيجة حسم نادي انتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الايطالي برصيد برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب، في حين يحتل اتلانتا المركز الثالث بالترتيب برصيد 78 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يهزم أتلانتا ويحسم وصافة الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.