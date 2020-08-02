إنتر ميلان يهزم أتلانتا ويحسم وصافة الدوري الإيطالي

فاز انتر ميلان على نظيره اتلانتا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري

الايطالي.

سجل ثنائية إنتر ميلان كل من دانيلو دي أمبروزيو وأشلي يونج في الدقيقتين الأولى، 20.

بهذه النتيجة حسم نادي انتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الايطالي برصيد برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب، في حين يحتل اتلانتا المركز الثالث بالترتيب برصيد 78 نقطة.