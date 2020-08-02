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روما يُسقط يوفنتوس بثلاثية في ختام الدوري الإيطالي

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تغلب نادي روما على مستضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من .

بادر يوفنتوس بالتهديف عن طريق جونزالو هيجوايين في الدقيقة الخامسة، في حين سجل ثلاثية روما كل من نيكولا كالينيتش في الدقيقة 23، ثم أحرز

دييجو بيروتي هدفين في الدقيقتين 44، 55.

بهذه النتيجة يحافظ نادي روما على المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، في حين يتصدر يوفنتوس ترتيب المسابقة وتوج باللقب للمرة التاسعة على التوالي.

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