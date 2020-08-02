رئيس برشلونة ينفي تلقي النادي عروضاً لضم أنسو فاتي

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، تلقي النادي عروضاً رسمية بشأن التعاقد مع أنسو فاتي موهبة برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال بارتوميو خلال تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية، " نادي برشلونة لم يتلق أي عرضاً رسميًا تقتضي بالتعاقد مع أنسو فاتي". سبورت الكتالونية، " نادي برشلونة لم يتلق أي عرضاً رسميًا تقتضي بالتعاقد مع أنسو فاتي". وأضاف " بعض الأندية أبدت اهتماما بالتعاقد مع أنسو فاتي لكن اللاعب يمثل المستقبل لنادي برشلونة، لذلك نرفض رحيله". اهتماما بالتعاقد مع أنسو فاتي لكن اللاعب يمثل المستقبل لنادي برشلونة، لذلك نرفض رحيله". وارتبط اسم انسو فاتي صاحب 17 عاما، برغبة أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس بالتعاقد مع موهبة برشبونة بحسب تقارير صحفية.

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