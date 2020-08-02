تقارير غانية: أندريه آيو يتلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية وإماراتية

كشفت تقارير صحفية غانية، أن لاعب فريق سوانزي سيتي الأنجليزي “أندريه آيو”، لديه عروض من الشرق الأوسط، وبالتحديد في السعودية والإمارات.

وقال موقع “ghanaweb”، أن أندريه آيو لديه عرضين في المنطقة العربية، أحدهما من أحد فرق الدوري السعودي للمحترفين، والآخر في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب قدم موسمًا جيدًا مع سوانزي سيتي حيث خاض 47 مباراة هذا الموسم وسجل 18 هدفًا، وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات التي لعب فيها مع الفريق الإنجليزي.

ويرتبط النجم الغاني صاحب الـ30 عامًا، بعقد سارٍ مع سوانزي حتى يونيو 2021، ويبدو مستقبله غامضًا مع الفريق الإنجليزي عقب الخسارة أمام برينتفورد في ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من إشادة مدرب سوانزي “ستيف كوبر” بجهود أندريه آيو، مؤكدًا بأنه لاعب رائع، وكان مسرورًا بالعمل معه في الفترة الأخيرة، حيث قدم أداءًا جيدًا للغاية، لكن اللاعب يتطلع للرحيل عن الفريق، في ظل وجود عروض ضخمة له من السعودية والإمارات.

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وأكد كوبر، بأنه يتفهم ذلك، وأنه متأكد من وجود عروض للتعاقد مع آيو، وسيتم مناقشة الأمر كاملا، سواء بالإبقاء على اللاعب أو رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى أن قرار أندريه سيكون بعد تفكير طويل، وسينتظر ما سيقرره اللاعب حول مستقبله.

وانتصر برينتفورد على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي في ملعب جريفن بارك.

وتأهل برينتفورد للنهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي العريق في الرابع من شهر أغسطس لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي، رفقة ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

وتغلب برينتفورد على سوانزي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين لينتظر ملاقاة الفائز من فولام وكارديف سيتي في النهائي.

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