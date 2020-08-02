الأهلي يؤجل ضم إيريك تراوري.. وفايلر يتحفظ على ضم جناح بيراميدز

عرضت إدارة بيراميدز، على الأهلي انتقاله جناح الفريق “إبراهيم حسن” إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع أحمد الشيخ بصفة نهائية.

وتريد إدارة بيراميدز، إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي، بضم الشيخ مقابل إبراهيم حسـن، في ظل وجود رغبة آخرى من إدارة النادي الأحمر في الاستعانة بجهود الثنائي أحمد الشناوي حارس المرمى، وإيريك تراوري.

وتحفـظ السويسري رينيه فايلر على ضم لاعب بيراميدز “إبراهيم حسن” في ظل التعاقد مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب، علاوة على عودة محمد شريف بعد نهاية إعارته لنادي إنبي مع ختام الموسم الكروي الحالي.

وكان فايلر قد أعلن بشكل رسمي، عن نية الجهاز الفني في استعادة كلا من أكرم توفيق ومحمد شريف لدعم فريق الأهلي في الموسم الجديد.

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وكان مصدر داخل الأهلي، قد كشف صعوبة ضم تراوري، بسبب وجود أكثر من لاعب أجنبي داخل الفريق، وهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي، والسنغالي آليو بادجي، والانجولي جيرالدو دا كوستا، والمالي آليو ديانج، علاوة على المغربي وليد آزارو.

وكشف المصدر، عن نية الأهلي تأجيل ضم إيريك تراوري، رغم تمسك اللاعب بإرتداء القميص الأحمر، حيث يعمل وكيل أعماله “عبدالحميد عادل” على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء في أقرب وقت، خاصة في ظل عدم شعور اللاعب البوركيني بالراحة داخل صفوف بيراميدز.

الجدير بالذكر، أن مدير التعاقدات “أمير توفيق” يتجه إلى مغادرة القاهرة متوجها إلى إنجلترا عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل التفاوض مع إدارة هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على انتقال رمضان صبحي بشكل نهائي.

ويسعى أمير توفيق لتخفيض مطالب إدارة هيدرسفيلد، والتي طلبت الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني، بينما توقف عرض النادي الأهلي عند 3.5 مليون جنيه إسترليني.

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