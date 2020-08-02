بيراميدز يصدم الزمالك ويطلب مبلغ خيالي لبيع نبيل دونجا

قامت إدارة نادي الزمالك، بتقديم عرض جديد إلى بيراميدز، للتعاقد مع لاعب خط الوسط نبيل عماد الشهير بـ”دونجا”، في ظل رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض في دعم صفوفه بلاعب مميز، بجوار طارق حامد في مركز الوسط المدافع.
وكشف مصدر داخل بيراميدز، أن إدارة النادي ترفض التخلي عن دونجا، في ظل وجود عروض آخرى من أجل التعاقد مع لاعبين في صفوف الفريق، كما أن رجل الأعمال “سالم الشامسي” مالك النادي، يخشى من انفراط عقد الفريق.
وكان بيراميدز قد قام ببيع اللاعب البرازيلي “ماركوس دا سيلفا كينو” خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى أتلتيكو مينيرو، مقابل 2.5 مليون دولار فقط، بالرغم من التعاقد معه بمبلغ يقارب الـ10 مليون دولار، إبان تواجد المستشار تركي آل الشيخ على رأس النادي.
وقدم الزمالك عرضا جديدًا لنادي بيراميدز لضم دونجا مقابل 25 مليون جنيه، حيث كان العرض السابق قد وصل إلى 20 مليون، لكن قوبل بالرفض التام.
ويتمسك مسئولو بيراميدز بعدم بيع نبيل دونجا، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى أن طموحات إدارة النادي كبيرة في الصعود لدوري أبطال إفريقيا.
وحاول مسئولو بيراميدز إغلاق الباب أمام الزمالك في الفترة الماضية، لكن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، يُصر على ضم اللاعب، لذلك تم إبلاغه بشكل رسمي، أن الموافقة على رحيل دونجا ستكون مقابل 3 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب في مقابل التخلي عن اللاعب.
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