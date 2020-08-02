خاص.. الأهلي يطلب من وكيل آزارو البحث عن عروض خارجية لبيعه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مدير لجنة التعاقدات “أمير توفيق” قد طلب من جون إدوارد وكيل المهاجم المغربي وليد آزارو، البحث عن عروض رسمية من أجل رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد أكد للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عدم رغبته في عودة المهاجم المغربي، لاسيمًا بعد التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، وتجديد عقد مروان محسن، علاوة على وجود جونيور أجايي في خط الهجوم، كما أن اللاعب ليس مناسبًا لخططه الفنية مع الفريق.

وتحدث أمير توفيق مع وكيل وليد آزارو، وطالبه بتقديم العروض الرسمية، من أجل رحيل المهاجم المغربي، خاصة في ظل صعوبة الإبقاء عليه.

ورغم تصريحات مسئولو الأهلي مؤخرا بشأن عودة آزارو، لكن الاتجاه السائد حاليا هو ضرورة بيعه، كما أن فرصة النادي كانت كبيرة في بيعه داخل السعودية بعد تألقه خلال المباريات التي لعبها مع الاتفاق، لولا تذمره ورفضه إكمال الموسم بسبب خصم جزء من مستحقاته المالية.

Advertisements

وكشف المصدر، بأن نادي أولمبياكوس اليوناني لم يتواصل مع الأهلي بأي شكل للتعاقد مع وليد آزارو، كما أنه بات من الصعب احترافه في الـدوري السعودي مجددًا، عقب مغادرته لنادي الاتفاق ورفضه إكمال الموسم بعد قرار عودة البطولة مجددًا.

وأوضح، بأن آزارو سيمكث في المغرب فترة تصل إلى 45 يوما، حيث سيحصل على راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع كاملة، ومن ثم البدء في تنفيذ برنامج بدني، قبل الانتظام في تدريبات الأهلي.

ويتبقي في عقد وليد آزارو موسمًا واحدًا مع الأهلي، وحسب المصدر فأن اللاعب لن يُجدد عقده، حيث يسعى للرحيل مجانًا في الموسم المقبل، مؤكدًا بأن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير القادم، دون الرجوع لإدارة النادي الأحمر.

وتسعى إدارة الأهلي لتسويق آزارو، والاستفادة بالمقابل المالي في تمويل صفقات آخرى، خاصة بأنه سيكون من الصعب إعارته مجددًا، في ظل رفضه التجديد، كما أن رينيه فايلر لن يعتمد عليه كما أن الفريق يضم 5 لاعبين أجانب، وبالتالي ستحدث مشكلة كبيرة في صفوف الفريق حال عدم التخلص منه سريعًا.

..