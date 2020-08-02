فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “يوفنتوس وروما”، والتي أقيمت مساء اليوم السبت 1-8-2020 على ملعب أليانز ستاديوم بالعاصمة الإيطالية تورينو.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وكالياري” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش، 20:47 بتوقيت مصر، 21:47 بتوقيت السعودية…

تلقى فريق “يوفنتوس” الخسارة الثانية على التوالي اليوم السبت على يد “روما” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والسابعة له هذا الموسم في ختامية الدوري الإيطالي.

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وافتتح المهاجم الدولي الأرجنتيني “جونزالو هيجواين” التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، وعند الدقيقة (23) تولى روما زمام الأمور ليسجل له المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش هدف التعادل، ثم أضاف مواطنه دييجو بيروتي الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة (44)، وفي الشوط الثاني عاد اللاعب ذاته يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة (52).

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الموسم، إلا ان مراسم التتويج تقرر عقدها اليوم، بملعبه “أليانز ستاديوم”.

وأنهى البيانكونيري الموسم بـ83 نقطة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في 5، وخسر 7، وبفارق نقطة واحدة فقط الثاني “الإنتر”، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا”، بينما حل روما في المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

وغاب النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عن مباراة اليوم، بعدما فضل مدرب الفريق “ماوريتسيو ساري” إراحته لمواجهة “أولمبيك ليون” الفرنسي في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، كما غاب المهاجم الأرجنتيني “باولو ديبالا” هو الآخر عن المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة “سامبدوريا”.

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والتالي أهداف مباراة يوفنتوس وروما

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