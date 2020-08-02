روما يعكر صفو احتفالية يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي

تلقى فريق “يوفنتوس” الخسارة الثانية على التوالي اليوم السبت على يد “روما” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ38 والأخيرة هذا الموسم بالدوري الايطالي.

وافتتح المهاجم الدولي الأرجنتيني “جونزالو هيجواين” التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، وعند الدقيقة (23) تولى روما زمام الأمور ليسجل له المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش هدف التعادل، ثم أضاف مواطنه دييجو بيروتي الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة (44)، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة (52) سجل بيروتي الهدف الثالث.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الموسم، إلا ان مراسم التتويج تقرر عقدها اليوم، بملعبه “أليانز ستاديوم”.

وأنهى البيانكونيري الموسم بـ83 نقطة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في 5، وخسر 7، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الثاني “الإنتر”، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا”، بينما حل روما في المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

Advertisements

وغاب النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عن مباراة اليوم، بعدما فضل مدرب الفريق “ماوريتسيو ساري” إراحته لمواجهة “أولمبيك ليون” الفرنسي في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

كما غاب المهاجم الأرجنتيني “باولو ديبالا” هو الآخر عن المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة “سامبدوريا”.

ويعتبر هذا اللقب هو الأول في مسيرة المدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” على مستوى الدوريات، فقد سبق له التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي “اليورباليج” مع فريق تشيلسي في الموسم الماضي دون ان يتلقى اي خسارة.

..