أهداف مباراة ارسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي 2020

قاد الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريق الملكة إليزابيث “آرسنال” للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في التاريخ (رقم قياسي) عقب فوزه على تشيلسي بنتيجة 1/2 بعد عصر اليوم السبت في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي في لندن.

تقدم تشيلسي بهدف سجله الدولي الأميركي القادم من بوروسيا دورتموند مطلع هذا الموسم “كريستيان بوليستيش” في الدقيقة الخامسة.

وعدل بيير إيمريك أوباميانج النتيجة لآرسنال في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يعود أوباميانج ليُسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط تشيلسي “ماتيو كوفاشيتش” في الدقيقة 73، كما شهد اللقاء إلغاء هدف لصالح آرسنال في الدقيقة 25.

| أوباميانج يُنقذ موسم آرسنال ويقوده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي

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وضمن فريق المدفعجية المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بصفته بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فشله في تأمين التأهل للعب في أوروبا من خلال الدوري الانجليزي الممتاز، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

وبذلك صمد آرسنال للعام الـ 20 على التوالي دون أي غياب أوروبي في الألفية الجديدة، بعدما صبت كافة التوقعات نحو غيابه عن أوروبا لأول مرة خلال موسم 2021/2020.

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