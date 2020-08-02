إنتر يوقف ثورة أتالانتا وينهي الموسم ثانياً وميلان يتألق بنهاية الدوري

أوقف إنتر ثورة أتالانتا مفاجأة الموسم في الدوري الإيطالي منهياً المسابقة في المركز الثاني.



فرضت خبرة إنتر نفسها عندما تغلب على مضيفه أتالانتا 2-0 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحافظ إنتر على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الثالث ولاتسيو الرابع ومتخلفاً بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس حامل اللقب.



ووقع أمبروسيو والإنكليزي آشلي يونغ على ثنائية إنتر الحاسمة في الشوط الأول (1 و20).



وأنهى إنتر سلسلة نتائج أتالانتا المبهرة إذ لم يخسر أي مباراة في جميع المسابقات منذ 20 كانون الثاني/يناير الفائت.



وستعزّز وصافة إنتر من موقف كونتي للاستمرار على رأس الجهاد الفني للنيراتزوري بعدما خرجت بعض الأصوات التي انتقدت سياسته في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الفائتة.



وكان قميص إنتر الجديد الذي لعب به اللقاء فأل خير على مشجعيه خاصة وأنّه كاد ينهي الموسم رابعاً في حال خسارته وفوز لاتسيو على نابولي.



وسيدخل إنتر إلى مسابقة يوروبا ليغ بأفضل طريقة ممكنة إذ سيواجه خيتافي الإسباني في الخامس من الشهر الجاري، فيما سيلاقي أتالانتا منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مهزوزة، وذلك في الثاني عشر من الشهر الجاري أيضاً.



وفي مباراة أخرى واصل ميلان تقديم عروضه الجيدة بتحقيقه الفوز أمام كالياري 3-صفر.



وسجل كل من الإستوني راجنار كلافان (خطأ في مرماه 10) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (55) والإسباني صامويل كاستييخو (57) ثلاثية فريق المدرب ستيفانو بيولي.



يذكر أن إبراهيموفيتش، الذي دوّن 10 أهداف منذ عودته لميلان، قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 44.



ويحتل ميلان، الذي ضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، المركز السادس برصيد 66 نقطة في المقابل يأتي كالياري في المركز 13 بـ45 نقطة.





المصدر: بي إن سبورت