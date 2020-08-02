روما يعكر ليلة تتويج يوفنتوس ونابولي يهزم لاتسيو في ختام الدوري

انهزم يوفنتوس، المتوج بلقب الدوري للمرة التاسعة توالياً، اليوم السبت أمام ضيفه روما 1-3 في الجولة الختامية للدوري الإيطالي.



وافتتح الأرجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة الخامسة وبعد ذلك مسك روما بزمام المواجهة فعدّل الكرواتي نيكولا كالينيتش الكفة (23) ثم أضاف الأرجنتيني دييغو بيروتي الثاني من ركلة جزاء (44) والثالث في الدقيقة 52.



وتوّج يوفنتوس قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بطلاً للدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً.



ويحتل روما، الذي ضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، المركز الخامس برصيد 70 نقطة.



وخلت تشكيلة يوفنتوس التي واجهت روما من اسم كريستيانو رونالدو، ما يرجح أن ماوريتسيو ساري فضّل إراحة البرتغالي استعداداً لاستضافة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.



وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب ضد ليون بنتيجة 0-1 في شباط/فبراير الماضي، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.



وغاب عن تشكيلة يوفنتوس اليوم السبت، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يعاني من إصابة تهدد أيضاً مشاركته في المباراة دوري الأبطال.



وفي مباراة أخرى انتصر نابولي على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف.



تقدم نابولي أولا بهدف أحرزه الإسباني فابيان رويز عند الدقيقة 9، قبل أن يُدرك لاتسيو هدف التعادل في الدقيقة 20 عبر المهاجم شيرو إيموبيلي، الذي أكد زعامته لهدافي الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية، برصيد 36 هدفا.



وفي الشوط الثاني، تمكن نابولي من التقدم مجددا بهدف لورنزو إنسيني في الدقيقة 54 من علامة الجزاء، ثم حسم ماتيو بوليتانو فوز أصحاب الأرض بهدف ثالث جاء مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



ورفع نابولي رصيده للنقطة 62 في المركز السابع، في حين ظل لاتسيو رابعا برصيد 78 نقطة.





المصدر: وكالات