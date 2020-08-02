رياضة | برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني خبر سار، في تدريبات الفريق، قبل مواجهة نابولي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وكليمنت لينجليت، شاركوا في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

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وغاب ديمبلي عن برشلونة منذ شهر فبراير الماضي، بعد إصابته بقطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، والذي على إثرها خضع لعملية جراحية.

بينما عانى جريزمان، من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، في منتصف شهر يوليو منعته من استكمال مسابقة الليجا مع البارسا.

وغاب لينجليت عن المباراة الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني ضد ألافيس، بسبب إصابة في الفخذ.