رياضة | شوبير: تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب النادي الأهلي من تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. شوبير أكد بأن تعيين النادي الأهلي لمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة. وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي الاعلان الرسمي خلال ايام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعه؟". ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته: 1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. Advertisements 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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