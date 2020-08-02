رياضة | شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى الإعلامي أحمد شوبير الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده".

ويمر آل الشيخ بوعكة صحية خلال هذه الأيام حيث حرص عدد كبير من الرياضيين على دعمه وتمني الشفاء العاجل له.

ونقل المستشار تركي آل الشيخ إلي إحدي وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقي بها العلاج في ولايه نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، حيث أنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام دقات القلب.