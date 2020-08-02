رياضة | الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في الحصول على خدمات حميد أحداد لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث عرض مسؤولو نادي الرجاء على نادي الزمالك، إجراء صفقة تبادلية من أجل ضم حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.
وطالب مسؤولو الرجاء المغربي من نادي بالزمالك، اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين، تم عرضهم على القلعة البيضاء، ليكون ضمن صفقة أحداد، لتسهيل إتمام الصفقة.
ولم يكشف مسؤولي الرجاء المغربي، على أسماء الثلاثة لاعبين الذي عرضهم، وتم عرض مسؤولي الزمالك على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق اسماء الثلاثي المعروض، في انتظار رأي المدرب المخضرم.