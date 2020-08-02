رياضة | الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في الحصول على خدمات حميد أحداد لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث عرض مسؤولو نادي الرجاء على نادي الزمالك، إجراء صفقة تبادلية من أجل ضم حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.

Advertisements

وطالب مسؤولو الرجاء المغربي من نادي بالزمالك، اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين، تم عرضهم على القلعة البيضاء، ليكون ضمن صفقة أحداد، لتسهيل إتمام الصفقة.

ولم يكشف مسؤولي الرجاء المغربي، على أسماء الثلاثة لاعبين الذي عرضهم، وتم عرض مسؤولي الزمالك على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق اسماء الثلاثي المعروض، في انتظار رأي المدرب المخضرم.