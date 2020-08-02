رياضة | إنتر ميلان يسقط أتالانتا بثنائية نظيفة ويحسم وصافة الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يسقط أتالانتا بثنائية نظيفة ويحسم وصافة الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إنتر ميلان فوزًا مستحقًا على مضيفه أتالانتا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

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أحرز دانيلو دي أمبروزيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى، وأضاف آشلي يونج الهدف الثاني بالدقيقة 20.

وبهذا الفوز، حسم إنتر ميلان مركز الوصيف خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البطل اليوفي، بينما احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.