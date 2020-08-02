رياضة | روما يضرب يوفنتوس بثلاثية في ختام الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر روما يضرب يوفنتوس بثلاثية في ختام الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق روما في تحقيق انتصار ثمين على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38.

تقدم يوفنتوس عن طريق هيجواين في الدقيقة 5، قبل أن يحرز روما 3 أهداف، عن طريق نيكولا كالينيتش ودييجو بيروتي "ثنائية"، في الدقائق 23، 44، 52.

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بهذه النتيجة، أنهى اليوفي موسمه بطلا للدوري برصيد 83 نقطة، بينما حل روما خامسًا، بوصوله للنقطة 70.

وشهدت مباراة اليوم غياب عدد من لاعبي يوفنتوس الاساسين عن المباراة في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت لاراحتهم قبل موقعة ليون في دوري الأبطال.