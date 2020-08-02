رياضة | توتنهام يصدم إنتر ميلان بشأن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر توتنهام يصدم إنتر ميلان بشأن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حسم قراره بشأن مستقبل نجم خط الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي في الموسم المقبل.

وأفادت شبكة BBC البريطانية بأن النادي اللندني يتمسك باستمرار النجم الفرنسي على الرغم من أنه لم يكن يشارك بإستمرار في الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة البريطانية أنه على الرغم من أنه هناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني إلا أن توتنهام يؤمن بإمكانيات ندومبيلي وإمكانية نجاحه.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ندومبيلي خاض موسمه الأول بعد إنتقاله إلى توتنهام في الصيف الماضي قادماً من أوليمبيك ليون الفرنسي.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بالأمس أن إنتر ميلان مستعد لبدأ مفاوضاته مع توتنهام من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع ندومبيلي.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن العلاقة الجيدة بين الناديين بعد صفقة كريستيان إيركسن قد تكون مفتاح إتمام الصفقة كما سيتم مناقشة إمكانية إجراء صفقة تبادلية في ظل الأزمة الحالية.