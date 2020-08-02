رياضة | فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى عمار حمدي نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ سار بشأن مصيره مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أنه لا يمانع في عودة عمار حمدي إلى الفريق عقب انتهاء إعارته بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع طلائع الجيش هذا الموسم.
وكان مسئولو الأهلي قد عرضوا على فايلر فكرة تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر حتى يحصل على خبرة أكبر ويحصل على فرصة مشاركة أكثر مع نادي أخر.
وأصر فايلر على فكرة عودة عمار حمدي إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة الإعارة لأنه قد يحتاج له في الفريق الموسم المقبل.
ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد مع عمار حمدي أبرزها نادي طلائع الجيش الذي يريد تجديد إعارته بالاضافه إلى نادي الاتحاد السكندري وبيراميدز.