رياضة | فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عمار حمدي نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ سار بشأن مصيره مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أنه لا يمانع في عودة عمار حمدي إلى الفريق عقب انتهاء إعارته بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع طلائع الجيش هذا الموسم.

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وكان مسئولو الأهلي قد عرضوا على فايلر فكرة تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر حتى يحصل على خبرة أكبر ويحصل على فرصة مشاركة أكثر مع نادي أخر.

وأصر فايلر على فكرة عودة عمار حمدي إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة الإعارة لأنه قد يحتاج له في الفريق الموسم المقبل.

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد مع عمار حمدي أبرزها نادي طلائع الجيش الذي يريد تجديد إعارته بالاضافه إلى نادي الاتحاد السكندري وبيراميدز.