شكرا لقرائتكم إنبى يستعيد جهود محمد رزق اليوم بعد تعافيه من إصابة الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد إنبى، جهود محمد رزق، لاعب وسط الفريق البترولى، اليوم ، الأحد، بعد نهاية البرنامج الذى وضع له للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الظهر وذلك من أجل العمل نحو تجهيزه لمواجهة الأهلى، التى ستقام يوم 9 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد التعافى من الإصابة.

وكشف جهاز إنبى إن الجهاز الطبى يواصل العمل بقوة نحو تجهيز جميع اللاعبين من أجل اللحاق بمواجهة الأهلى المقبلة، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى الذى جاء بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يستعيد الفريق البترولى لجهود اللاعب مع خضوعه لبرنامج مكثف لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية لمباراة الأهلى.

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وخاض إنبى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.