شكرا لقرائتكم توخيل: الفوز بالرباعية المحلية أمر مدهش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن فريقه ضد الانتقادات الموجهة له، بعد أن نجح الفريق في حصد جميع الألقاب الأربعة المحلية، حيث أحرز كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ليون بضربات الترجيح مساء يوم الجمعة في المباراة النهائية.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تغلب سان جيرمان على ليون 6 - 5 بضربات الترجيح ليتوج بلقب كأس الرابطة الفرنسية، وذلك بعد أسبوع من تتويجه بكأس فرنسا بالفوز على سانت إتيان 1 - صفر.

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وألقى توخيل باللوم على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة قائلا إن الإعلام دائما ما يبحث عن الجوانب السلبية، وأضاف: ليست هناك مشكلة، لقد حققنا الفوز، أبلغوني باسم فريق يسجل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة. هذا ليس ممكنا.

وأثنى توخيل على فريقه بعد أن أضاف لقب يوم الجمعة إلى ألقابه المتمثله في كأس السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وقال: أربعة أهداف محلية في الموسم، هذا هو الحد الأقصى هنا، أنا فخور بفريقي. هو يضم لاعبين جيدين ويؤدون بشكل جماعي ويستمتعون بالعمل والمعاناة سويا.

ويتأهب سان جيرمان لمواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا، إذ يلتقي في دور الثمانية فريق أتلانتا في 12 أغسطس، وذلك ضمن البطولة المصغرة المقررة في لشبونة.