«ميركاتو» مستمر للموسم الخامس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر قناة الشارقة الرياضية بالإطلال على متابعيها من خلال برنامجها الرياضي «ميركاتو» في موسمه الخامس على التوالي، وتأتي استمرارية البرنامج انطلاقاً من نجاحاته في مواسمه الأربعة الأولى.

ويستعرض البرنامج الذي تبثه القناة أيام الإثنين، والأربعاء، والسبت من كل أسبوع على الهواء مباشرة، في تمام الساعة التاسعة والنصف، أبرز أحداث سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021، والذي يأتي هذا العام استثنائياً نظراً لما مرّ به العالم في الفترة الماضية إثر انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج الذي يشرف عليه فريق الإعداد، متمثلاً في عبد الرحيم الحمادي، وسلطان أبولوز، جديد الانتقالات والصفقات المحلية والخارجية،عن طريق تقديم تقارير مفصلة، إلى جانب الأخبار الحصرية،حول آخر استعدادات أندية دوري الخليج العربي،وأندية دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

ويستضيف «ميركاتو» عبر حلقاته العديد من المتخصصين في الشأن الرياضي، من المدربين، واللاعبين المعتزلين، والحكام المحليين، إلى جانب خبراء ومحللين، قادرين على تحليل المشهد الرياضي وأبعاده الفنية والاقتصادية التي تشكلها الانتقالات والاستقطابات الجديدة للاعبين، حيث يتناوب على تقديم البرنامج كل من الاعلاميين خالد الحمادي وإبراهيم الزعابي.