شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» في باليرمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة محترفات التنس أمس السبت انسحاب لاعبة من دورة باليرمو الإيطالية المقرر انطلاقها غداً الإثنين، بعد خضوعها لفحص إيجابي لكشف فيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن هويتها. وأتى هذا الاعلان قبل ساعات من بداية التصفيات المؤهلة للدورة، لكن الرابطة شددت على أن «دورة باليرمو ستقام كما هو مقرر»، وأن اللاعبة المعنية لا تظهر عليها أي من عوارض «كوفيد-19».

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