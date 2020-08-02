منتخب الدراجات يشارك في 3 سباقات أوروبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه برئاسة أسامه أحمد الشعفار برنامج المشاركات الخارجية المقبلة لمنتخب الكبار، والذي يبدأ بالمشاركة في طواف بولندا الدولي الذي يقام في الفترة من 12 الى 16 أغسطس الجاري وطواف كوسوفو في الفترة من 3 الى 5 سبتمبر المقبل، وطواف مونتينجرو الذي يقام خلال الفترة من 2 الى 4 أكتوبربالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار التي تقام في الهند في الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر والمرحلة الثانية من بطولة كأس آسيا التي تقام في تايلاند.

وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد وقرر تنظيم سباقات تنشيطية تسبق انطلاق الأنشطة الرسمية واعتمد اللائحة الخاصة بالسباقات،كما قرر تأجيل سباقات الفئات العمرية لتقام بعد الأول من يناير 2021 كما أكد على أهمية الالتزام بإجراء فحص كوفيد 19 قبل تسجيل اللاعبين للموسم الجديد.

واطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بإطلاق المنصة الإلكترونية الذكية لتسجيل اللاعبين والفرق الكترونياً.