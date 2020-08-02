شكرا لقرائتكم خبر عن عودة غريزمان وديمبيلي لتدريبات برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المهاجمان أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما برشلونة بعد تعافيهما من الإصابة، قبل أيام من استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن غير المرجح أن يكون ديمبيلي حاضراً أمام نابولي نظراً لفترة ابتعاده الطويل عن الملاعب، في حين نال غريزمان والمدافع كليمان لانغليه، الضوء الأخضر للعب في اللقاء الأوروبي.

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