ختام ناجح للفعاليات الصيفية لنادي مليحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي مليحة فعالياته الصيفية محققاً نجاحاً باهراً، عبر تقديم مجموعة من البرامج ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي وفي إطار أنشطة صيف الشارقة الافتراضي (عطلتنا غير).

تواصلت الفعاليات على مدى شهر يوليو/ تموز، وتم تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والسياحية والعلمية والابتكارية زادت على 20 فعالية استفاد منها 152 مشاركاً بخلاف الأسر والأفراد الذين حرصوا على الدخول بشكل يومي للاستفادة من البرامج المقدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشملت البرامج المقدمة فعاليات تمارين رياضية وألعاب لياقة بدنية وحلقات حفظ وتجويد القرآن والمسابقات الثقافية الأسرية التي تتم فيها مشاركة الطالب مع ولي أمره وتمارين التايكواندو والرحلات الافتراضية التي شملت من ضمنها زيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وختمت بالحج ومسابقات حماية البيئة مثل مسابقة الرفق بالطير والحيوان وأيضاً مسابقة مسبار الأمل ومسابقات الألغاز والذكاء ودورات تعليم مبادئ الفوتوشوب وتعليم الرسم عن طريق المواقع الالكترونية

وكرم نادي مليحة في الختام اللجان التطوعية والمشرفة على الفعاليات بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وعبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني عن فخر النادي وسعادته بالثناء الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على فعاليات نادي مليحة الصيفية والتي نقلها للنادي عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأكد أن هذا الثناء حفز كافة كوادر النادي على بذل المزيد ومواصلة تقديم البرامج النوعية التي تخدم الأبناء والمجتمع .

وأوضح الخاصوني أن حجر الزاوية في هذه الفعاليات كان في تفاعل المشاركين افتراضياً.