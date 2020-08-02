انطلاقة قوية لشارة طحنون بن محمد للهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ميادين الدولة، إقامة 300 شوط للفطامين، بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات التراثية في الدولة.

وأقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

انتزعت «بشاير» لحميد سعيود الدرعي ناموس، ناموس الشوط الأول على أرضية ميدان الوثبة ولمسافة 1.5 كلم، وكان الموعد مع «شاهين» لمسفر عايض الأحبابي في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث عاد شعار حميد سعيود الدرعي ليحقق الناموس مع «باشير»،وفي الشوط الرابع، حقق «شاهين»، لهادف أحمد الجابري المركز الأول، وفي الشوط الخامس فازت «العذرة» لعبدالله راشد بن ناصر الدرعي. وفي ميدان السمحة،طارت «الشاهينية» لمبارك علي سعيد المنصوري بناموس الشوط الأول،وحلق «شاهين» لسلطان خلف الرميثي بالشوط الثاني، أما الشوط الثالث فذهب الناموس إلى «الشاهينية» لسلطان خلف الرميثي، وكان الموعد في الشوط الرابع مع «الطف» لخليفة جمعة عتيق الرميثي،وعاد شعار علي مبارك علي سعيد المنصوري ونال ناموس الشوط الخامس مع «الشاهينية».

انطلقت صباح أمس السبت شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباقات الهجن، في ثاني منافسات موسم سباقات الهجن 2020-2021،في 30 ميداناً في الدولة.