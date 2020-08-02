مضمار «بيليوشتي» يستضيف جولة الوثبة الـ21



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار بيليوشتي بالعاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم الأحد، فعاليات الجولة ال21 من كأس الوثبة ستاليونز، التي تقام تحت مظلة النسخة ال12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشارك في السباق البالغ طوله 1800 متر وجائزته 5 آلاف يورو،7 خيول مولودة في رومانيا أبرزها «زوراب» و«اثيفا» و«فاهرام» للمالك والمدرب عامر ناصر، و«أمير»، و«نيدجاري»و«ميرسوش» و«تورنادو».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.