شكرا لقرائتكم خبر عن إيموبيلي هدافاً للدوري الإيطالي وأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غاب البرتغالي رونالدو عن صفوف فريقه يوفنتوس في مباراة ضد ضيفه روما، أمس السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليتوج تشيرو إيموبيلي رسمياً بلقب الهداف.

وكان رونالدو يحتل قبل انطلاق المرحلة، المركز الثاني في ترتيب الهدافين ب31 هدفاً، خلف إيموبيلي المتصدر ب35، والذي لعب فريقه لاتسيو أمام نابولي.

كما توج إيموبيلي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، متفوقاً على البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الذي سجل 34 هدفاً.

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