«كورونا» يهدد إقامة ألعاب طوكيو بعد تزايد الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

تزايدت مخاوف البلد المضيف للألعاب الأولمبية 2021 المؤجلة لمدة عام؛ بسبب التهديدات التي يشكلها فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، بعدما سجلت طوكيو رقماً قياسياً بلغ 463 إصابة جديدة، أمس الأول الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان الحاكم يوريكو كويكي، أنه يجب احتواء الفيروس القاتل في المدينة؛ للسماح بإجراء الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين المؤجلة إلى العام المقبل.

وسيطرالقلق على اللجنة المنظمة، خاصة أن الحالات المسجلة في طوكيو تعد جزءاً من الزيادة الأكبر في الحالات بالبلاد، والتي بلغت 1307 في ذات اليوم، وهذا هو أعلى إجمالي لليوم الثالث على التوالي، فيما طلبت حكومة مدينة طوكيو إغلاق المؤسسات التي تخدم محال بيع المشروبات الكحولية والكاريوكي في وقت مبكر؛ لمنع انتشار الفيروس، على أن يتم تنفيذ ذلك بدءاً من يوم غد الاثنين الثالث من أغسطس/ آب حتى نهاية الشهر الجاري، وما تزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت اليابان قادرة على استضافة المحفل الرياضي الأكبر على الإطلاق بأمان، وما إذا كان سيتم السماح للمتفرجين بمتابعته أم لا بانتظار ما ستسفر عنه الشهور القادمة من تداعيات.