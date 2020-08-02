سان جيرمان بطلاً لكأس الرابطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة من مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، في باريس.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، مقررة أصلاً في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19».

ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسعة ألقاب قياسية في المسابقة، محققاً ال«غران شيليم» المحلي بعد تتويجه بالدوري، والكأس وكأس الأبطال.

وغاب مبابي عن المباراة بسبب الإصابة، وتحمل البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا، عبء خط الهجوم بعد خروج إيكاردي مصاباً أيضاً.