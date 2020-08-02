يونغ بويز بطل سويسرا

أحرز يونغ بويز لقب الدوري السويسري لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً؛ وذلك بفوزه على مضيفه سيون (1-صفر) ضمن المرحلة ال35 قبل الأخيرة.

ورفع يونغ بويز رصيده إلى 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سانت غالن، محرزاً اللقب الرابع عشر في تاريخه.

واحتفل الآلاف من مشجعي يونغ بويز حتى ساعات الصباح الأولى، باللقب في العاصمة برن؛ حيث تعرض شخص لإصابات بالغة؛ بسبب الألعاب النارية.

وسيحتفل الفريق باللقب على أرضه في المباراة الأخيرة من الموسم، عندما يستضيف الوصيف سانت غالن غداً الاثنين.

ويتصدر مهاجم يونغ بويز الكاميروني جان بيار نسامي ترتيب الهدافين برصيد 30 هدفاً بفارق كبير عن مهاجم سانت غالن سيدريك إيتين (19 هدفاً).

وسيشارك يونغ بويز بحصوله على اللقب في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.