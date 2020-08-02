أرسنال بطل كأس إنجلترا بثنائية أوباميانج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج فريقه أرسنال لإحراز كأس إنجلترا للمرة ال14 في تاريخه (عزز رقمه القياسي بفارق لقبين عن مانشستر يونايتد)؛ وذلك بفوزه على جاره اللندني تشيلسي 2-1 في المباراة النهائية، أمس السبت، على استاد ويمبلي.

وتقدم تشيلسي أولاً عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الخامسة، لكن أوباميانغ قلص النتيجة في الدقيقة 28 عبر ركلة جزاء ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 68 بطريقة جميلة.

وأكمل تشيلسي الذي فشل في نيل اللقب التاسع في المسابقة، المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 73 بعد طرد لاعبه الكرواتي ماتيو كوفايتش.

وكان الفوز مهم لأرسنال؛ لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم المقبل، وإنقاذ موسمه بعد حلوله ثامناً في الدوري المحلي (الأسوأ منذ 15 عاماً في الدوري الإنجليزي الممتاز).

وعزز نيل الكأس بعد مضي 8 شهور فقط على توليه منصبه، من الاعتقاد بأن المدرب الإسباني أرتيتا هو الرجل المناسب في المكان المناسب لإعادة «المدفعجية» إلى طريق الألقاب، وربما المنافسة على المراكز الأولى الموسم المقبل.

وتوج أرتيتا بطلاً لكأس إنجلترا عندما كان قائداً لأرسنال عام 2014، منهياً صياماً عن هذا اللقب دام 9 سنوات، ثم أحرز الفريق اللندني الشمالي اللقب مرتين في السنوات الماضية، معززاً الرقم القياسي المطلق برصيد 13 لقباً، قبل أن يرفعه إلى 14 بقيادة أرتيتا كلاعب.