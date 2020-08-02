ليل يضم يلماظ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم التركي براق يلماظ آتياً من نادي بشكتاش، غداة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمهين إلى نابولي الإيطالي.

وأشار ليل إلى أن يلماظ (35 عاماً)، وقع معه عقداً لموسمين، بعد مسيرة تنقل خلالها بين أندية تركية عدة مثل طرابزون سبور وفنربغشة وغلطة سراي.

وسيلتحق يلماظ في ليل باثنين من مواطنيه، هما الجناح الأيمن زكي شيليك ولاعب خط الوسط يوسف يازجي.

وأعلن النادي الفرنسي الجمعة انتقال مهاجمه النيجيري أوسيمهين (21 عاماً) إلى نابولي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو على الأقل، بعدما سجل 18 هدفاً في 38 مباراة معه.

كما انتهى في الآونة الأخيرة، عقد مهاجم آخر هو لويك ريمي (33 عاماً).