شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب دوبون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المدرب الفرنسي اليكس دوبون عن 66 عاماً إثر أزمة قلبية. وأشرف دوبون على عدة أندية على غرار غونيون الذي قاده إلى لقب كأس الرابطة في عام 2000 وسيدان ولافال واميان وبريست، كما قاد منتخب الإمارات الأولمبي في 2007.

أمضى دوبون معظم مسيرته كلاعب في مسقط رأسه دنكيرك حيث بدأ مسيرته التدريبية أيضاً.

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