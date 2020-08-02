شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يمدح مدربه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، على هانزي فليك المدير الفني للفريق، مشبهاً إياه بالمدرب الأسبق للفريق البافاري بيب جوارديولا.

وقال مولر، إن أداء بايرن ميونخ بات يحمل ملامح واضحة، مثلما كان الحال خلال فترة تولي جوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016.

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