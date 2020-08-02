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36 نقطة ليانيس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عودة فريقه ميلووكي باكس إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله 36 نقطة قاده من خلالها إلى الفوز على بوسطن سلتيكس بنتيجة 119-112، في اليوم الثاني لاستئناف الموسم بعد تعليقه لأشهر بسبب .
وأنهى أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، المباراة مع 36 نقطة و15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى تعزيز سجله الأفضل في صدارة المنطقة الشرقية.
وحقق ميلووكي فوزه ال54 مقابل 12 هزيمة فقط، بينما تلقى بوسطن صاحب المركز الثالث في المنطقة نفسها، خسارته ال22 مقابل 43 فوزاً.
وفرض جيمس هاردن، أفضل لاعب في الدوري لموسم 2017-2018، نفسه بقوة في مباراة فريقه هيوستن ضد مافريكس، بتسجيله 49 نقطة، مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.
وأضاف زميل هاردن راسل وستبروك 31 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات.

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