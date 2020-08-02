ماتشادو بطلاً للنسخة 12 لـ «محاربي الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى



حققت النسخة الثانية عشرة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت نزالاتها على صالة جوجيتسو أرينا، في العاصمة أبوظبي، وكشفت عن بطل جديد بفوز البرازيلي برونو ماتشادو بلقب وزن الخفيف بعد تغلبه على الأمريكي مايك سانتياجو في النزال الرئيسي.

وحضر النزالات المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات «يو أف سي» لفنون القتال النهائي، كما حضرها وتوج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية.

وتوج المقاتل البرازيلي برونو ماتشادو بفوزه بالضربة القاضية الفنية، على المقاتل الأمريكي مايك سانتاجو، في النزال الرئيسي، وأنهى ماتشادو النزال في الجولة الثانية في الوزن الخفيف بآخر النزالات التي شهدتها البطولة، التي بدأت في الساعة السادسة مساءً، واستمرت فعالياتها لمدة 4 ساعات.

ونجح الكوري الجنوبي دو جيوم في المحافظة على لقبه في وزن الريشة بتغلبه على الروماني الكساندر سيتوران بالضربة القاضية في نزال قوي.

كما حقق البطل الإماراتي القادم بقوة يوسف الحوسني الفوز بتغلبه على المقاتل الهندي محمد فرجان بالضربة القاضية في وزن الخفيف.

10 نزالات

واشتملت النسخة الـ 12 على 10 نزالات من العيار الثقيل، ونقلتها قناة أبوظبي الرياضية، وعدة محطات تلفزيوينة عالمية، وعدد من التطبيقات لمواقع متخصصة في الفنون القتالية المختلطة لأكثر من 400 مليون مشاهد من محبي تلك الرياضة حول العالم، كما كانت النسخة الـ12 هي الوجهة الأولى التي سافر لها البطل العالمي حبيب نور محمدوف بعد وفاة والده ومدربه عبد المناف نور محمدوف في أوائل يوليو / تموز الماضي.

من ناحيته، أكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسخة الثانية عشرة حققتها أهدافها ونجحت في تقديم أجمل فنون ومهارات اللعبة، وأبرزت المواهب الإماراتية والعربية العالمية، وأكدت للجميع من جديد أن الإمارات يمكنها أن تحول كل التحديات إلى فرص نجاح، وعلى تطورها السريع نحو العالمية.

وقال درويش: هناك أسباب كثيرة للنجاحات التي حققناها في تلك النسخة، أولها الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والجهود الكبيرة من فريق العمل، والسمعة الطيبة التي باتت تحظى بها حاليا البطولة.

وأوضح درويش أن بالمز الرياضية واللجنة المنظمة للبطولة استطاعتا أن تكونا على قدر التحدي بتنظيمهما 8 بطولات في 14 شهراً منها بطولتان في ظل الظروف الصحية الحالية.

وأعرب البطل البرازيلي ماتشادو عن سعادته باللقب، ووجه الشكر إلى أبوظبي واللجنة المنظمة، مؤكداً أنه حصل على لقب مهم في مسيرته أمام سانتياجو المنافس صاحب السجل الطويل في نزالات يو اف سي.

وبدوره، قال يوسف الحوسني انه سعيد بتشريف الإمارات في بطولة بقيمة محاربي الامارات، لافتاً إلى قدرته على تطوير نفسه. وأوضح أنه عازم على استمرار مسيرة النجاح، خصوصاً بعد كلمات التشجيع والثناء التي حصل عليها من أشهر لاعب فنون قتالية في العالم هو حبيب نور محمدوف.

وفي ما يخص باقي نتائج النزالات، فاز الطاجكستاني ظهير روييف على الفلسطيني مصطفى راضي، بقرار الحكام، وفي النزال الثاني، فاز المقاتل المغربي أنس منير على البرازيلي ليناردو مارتنيز بـ «القاضية»، وفاز المقاتل الفرنسي مانون فيورو على الكندي كورين بالقاضية، وتفوق الإماراتي أحمد الدرمكي على الأوزبكستاني بوجدان كيريلنكو بالاستسلام وتم استبعاد الدرمكي وفوز بوجدان، كما فاز المقاتل الفلسطيني عزالدين الدرباني على الفلبيني راي باسوناليز بقرار الحكام، وتفوق عثمان نور محمدوف على الفلندي جيري كفارنستورم بالاستسلام.