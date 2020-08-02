"السهم الفضي" يعطي هاميلتون وبوتاس الأفضلية في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينطلق بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون، من المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى غداً الأحد، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية اليوم السبت وتحطيمه الرقم القياسي لاسرع لفة في حلبة سيلفرستون، متفوقاً على زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وهذه المرة السابعة ينطلق هاميلتون من المركز الأول في سيلفرستون والحادية والتسعين في مسيرته الزاخرة، معززاً بذلك رقمه القياسي.

وأكد سائقا فريق"السهم الفضي" هيمنتهما هذا الموسم، بعد تتويج بوتاس في السباق الافتتاحي، ثم هاميلتون في المرحلتين الثانية والثالثة.

وفي الخط الثاني، سينطلق الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، وشارل لوكلير من موناكو (فيراري).

وكاد هاميلتون الذي سيحاول تعزيز انتصاراته القياسية في سيلفرستون إلى سبعة، يتسبب لنفسه بحادث عندما دارت سيارته على نفسها في الفترة الثانية من التجارب، ما أدى إلى توقف المنافسة لحين إزالة الحصى عن الحلبة.

وعلى غرار الجولات الثلاث الأولى، تقام جائزة بريطانيا دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أصبح المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق ريسينغ بوينت الخميس أول ضحاياه من سائقي الفئة الأولى.

وعلق هاميلتون (35 عاما) على غياب الجماهير في الحلبة التاريخية «كل شيء فارغ هنا. عادة هناك الصفارات والأعلام والمفرقعات النارية والأجواء هنا رائعة. نفتقدها كثيراً. لكن آمل في ان يكونوا سعداء بالنتيجة».

ويتقدم هاميلتون في صدارة الترتيب العام للسائقين بفارق خمس نقط على زميله بوتاس.

وقال الأخير «كان يوما جيدا حتى الفترة الثالثة، عندما بدأت سيارتي تنجرف قليلا، لويس كان أفضل واستحق الصدارة».

تابع «نجح بالفوز العام الماضي عندما انطلق من المركز الثاني باستراتيجية مختلفة عني، لذا آمل في الحصول على فرصي غدا».

من جهته، قال فيرشتابن الذي أظهر جاهزيته لمنافسة سهمي مرسيدس «لدي فرص للفوز بالانطلاق من المركز الثالث».

ويحتل فيرشتابن المركز الثالث في البطولة، بفارق ثلاثين نقطة عن هاميلتون.

تابع «هم اسرع بكثير (مرسيدس). يجب ان تتوقع ذلك وتقدم أفضل ما لديك».

وسيحمل سباق غداً الأحد الرقم 71 في جائزة بريطانيا والـ54 على حلبة سيلفرستون، ويليه الاسبوع المقبل سباق آخر على الحلبة عينها سيكون للاحتفال بالذكرى السبعين لانطلاق البطولة العالمية في 1950.

ويبدو الفارق شاسعاً بين سيارتي مرسيدس «دبليو 11» وباقي المنافسين على غرار فيراري وريد بول، وقد وصف مدير الفريق الألماني، النمسوي توتو وولف، السيارة بأنها «الاسرع في تاريخ الفورمولا واحد».