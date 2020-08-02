رابطة المحترفين تهنئ بمناسبة عيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية بأصدق التهاني وأطيب الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات، مواطنين ومقيمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجيا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالصحة والسلام.

وقال "نحتفل هذا العام بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بإطلاق "مسبار الأمل" في أول رحلة عربية إسلامية إلى كوكب المريخ، هذا الإنجاز الذي من شأنه أن يقدم خدمات للإنسانية في مجال تطوير المعرفة والاكتشافات العلمية".

وأضاف الجنيبي " التهنئة موصولة لخط دفاعنا الأول المرابط في الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كوفيد 19، سائلين الله تعالى لهم التوفيق والسداد".