شكرا لقرائتكم خبر عن "ميمي" قد يعود الى الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

بعد رحلة لم يكتب لها النجاح التام في الدوري البرتغالي مع فريق بورتيمونينسي ،بات لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم وهدافه مهند علي "ميمي" خارج حسابات الدوري المذكور بشكل تام،حيث تم انهاء مدة اعارته بشكل رسمي.

وبما أن "ميمي" ذهب إلى الدوري البرتغالي على سبيل الاعارة من فريق الدحيل القطري، فأنه سيعود إليه،لكن الانباء المتواترة تؤكد أن فريق الدحيل ليس لديه رغبة بتجديد التعاقد مع "ميمي".

واشارت مصادر،إلى أن "ميمي" قد يعود مرة أخرى للتواجد في الدوري العراقي خلال الموسم المقبل، وتحديداً مع فريق الشرطة الذي انطلق منه نحو المنتخبات العراقية وعالم الاحتراف الخارجي، حيث لم يزل مرحباً به من قبل إدارة الشرطة وطاقمها التدريبي الذي يقوده عبد الغني شهد.

وستكشف الايام التي ستلي عطلة عيد الاضحى المبارك، الفريق الذي سيمثله "ميمي" سواء في الدوري العراقي أو في دوري آخر.

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