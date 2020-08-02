شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف 4 منتديات آسيوية للكاراتيه في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مسعد عبد الوهاب



أكملت دبي استعداداتها لتنظيم 4 منتديات آسيوية دفعة واحدة خلال أغسطس/آب الحالي، بتنظيمها،تتناول التحكيم والتدريب والكاتا والكومتيه، بمشاركة دولية لنخبة من الخبراء المتخصصين في العالم، بالإضافة إلى دورتين تدريبيتين على المستوى العربي،إحداهما عن المنشطات، والأخرى في تطوير كاراتيه السيدات.

و تعتبر دبي عاصمة رياضة الكاراتيه على المستويين القاري والعربي حيث تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي،علاوة على مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي للعبة،علماً أن اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، هو رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأكد راشد عبد المجيد آل علي، أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه،نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للكاراتيه، جاهزية الاتحاد الإماراتي بوصفه مقر الاتحادين الآسيوي والعربي من كافة الوجوه لتنظيم الفعاليات التي ستستهل في الثامن من أغسطس/ آب الجاري،بتنظيم الاتحاد الآسيوي منتدى التحكيم والحكام لرفع كفاءة حكام آسيا " عن بعد "،وفي الخامس عشر من الشهر نفسه ،سيعقد منتدى التدريب والمدربين،ويهدف إلى تطوير أداء المدربين صانعي الأبطال في كبرى قارات العالم.

ويستأنف البرنامج في 22 أغسطس/آب، بإقامة منتدى "الكاتا" أحد فروع رياضة الكاراتيه الخاص بالاستعراض الحركي بدون اشتباك،فيما الدورة الرابعة ستكون في "الكومتيه" الخاص بالاشتباك القتالي على البساط .

وأوضح عبد المجيد أن المشاركة مفتوحة لكل الراغبين من أنحاء العالم في حضورالمنتديات الأربع التي سيحاضر فيها عدد من أبرز خبراء اللعبة في العالم وآسيا.

وأكد عبد المجيد، الذي يمتلك سجلاً غنياً بالإنجازات كأحد أهم الأبطال الدوليين في تاريخ كاراتيه الإمارات أن تنظيم هذه الفعاليات بمثابة تأكيد جديد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة،ودبي على وجه الخصوص أصبحت عاصمة رياضة الكاراتيه على المستويات القارية والعربية والعالمية.