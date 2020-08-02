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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 1 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه ، واتحاد الكرة يقلص أعضاء الجهاز الفنى والطبى فى مباريات الدورى إلى "6" ، وعمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا، والزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى.
الأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه
حدد النادي الأهلي 4 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما انتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي .
الزمالك يكشف جاهزية "طارق حامد" لمواجهة المصرى فى الدورى
كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، سيكون جاهزا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر المقرر لها يوم الخميس...
أستعجل النادي الاهلي نظيره الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحقة له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الأحمر الذى رحل للنادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ويتبقي المائة ألف الأخرى وأرسل مسئولو القلعة الحمراء لنظراؤهم في النادي السعودي خطاباً منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الإتفاق.
الزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى
قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية من أجل استرداد المبالغ الموضوعة في حساب البرتغالي جيسوالدو فيريرا..
الخطيب يبحث ميزانية قطاع الناشئين بالأهلى وخطة الموسم الجديد
يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة خاصة فى غضون الأيام القليلة المقبلة مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى لحسم عدة أمور خاصة بالقطاع والتغييرات المُرتقبة فى القطاع، وكذلك الميزانية المُقترحة لهذا القطاع من أجل تفريغ مواهب صاعدة للفريق الأول بالمرحلة المقبلة، ويرغب الخطيب فى التعرف على خطة القطاع للموسم المقبل بعد تعيين خالد بيبو رئيساً له خلفاً لفتحى مبروك.
اتحاد الكرة يقلص أعضاء الجهاز الفنى والطبى فى مباريات الدورى إلى "6"
أخطر اتحاد الكرة ، أندية الدورى الممتاز بتقليص عدد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات إلى 6 أعضاء فقط يتواجدون على مقاعد البدلاء أثناء سير المباريات، هم المدير الفنى للفريق والمدرب العام والمدير الادارى وإدارى وطبيب الفريق ومساعد له ، وذلك ضمن الاجراءات الطبية المتبعة لاستئناف الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يترك هؤلاء الأعضاء مسافة أمنة بين كل منهم تبلغ مترا على الأقل.
مؤمن زكريا فى رسالة عبر "تويتر": "ما ضاقت إلا ما فرجت.. الحمد لله"
نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، رسالة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً:"ماضاقت إلا مافرجت.. دي مابتفضلش على حالها"..
عمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا
يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غد، الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكر برج العرب، والذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.
جوميز يفاجئ نجوم الإسماعيلى بقياسات وزن وغرامات بعد العيد
استقر الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على إجراء قياسات وزن مفاجئة للاعبيه بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان الجهاز الفنى قد حذر اللاعبين من زيادة الوزن حال الإفراط فى تناول اللحوم خلال العيد. ويستعد جوميز لتوقيع عقوبة مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه على كل كيلو جرام زيادة فى وزن أى لاعب بالفريق.
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