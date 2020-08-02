اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1/8/2020

أخطر اتحاد الكرة ، أندية الدورى الممتاز بتقليص عدد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات إلى 6 أعضاء فقط يتواجدون على مقاعد البدلاء أثناء سير المباريات، هم المدير الفنى للفريق والمدرب العام والمدير الادارى وإدارى وطبيب الفريق ومساعد له ، وذلك ضمن الاجراءات الطبية المتبعة لاستئناف الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يترك هؤلاء الأعضاء مسافة أمنة بين كل منهم تبلغ مترا على الأقل.

مؤمن زكريا فى رسالة عبر "تويتر": "ما ضاقت إلا ما فرجت.. الحمد لله"