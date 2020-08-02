- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 1 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى ، والأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه ، واتحاد الكرة يقلص أعضاء الجهاز الفنى والطبى فى مباريات الدورى إلى "6" ، وعمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا.
قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية من أجل استرداد المبالغ الموضوعة في حساب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، فى القاهرة، خلال الفترة الجارية، وذلك بعد تحويل 400 ألف دولار له وهو ما يقرب من 6 مليون و376 ألف جنيه، حيث وضعت إدارة نادى الزمالك تلك المستحقات الخاصة به في حسابا بنكيا باسمه بالقاهرة ولكنه غادر إلى بلاده عقب إنهاء تعاقده مع الفريق ولم يتسلم تلك القيمة المالية وتقدم بقضية ضد نادى الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتشير الإدارة البيضاء إلى الفيفا أن أمواله موضوعة في حساب باسمه بالقاهرة ولكن بعد حصوله على حكما تم تحويل القيمة المالية له مع تحرك نادى الزمالك لاسترداد المبالغ الموضوعة له في حسابه المتواجد بالقاهرة خاصة إنه تم تسديدها له.
أخطرت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي أسوان، بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقاها مع فريق الإنتاج بعد غد الأثنين، في إطار استعدادات الفريقين لاستئنف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وعللت اللجنة سبب إلغاء المباراة لتعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى نظرا لضيق الوقت بسبب إجازة عيد الأضحى.
الأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه
حدد النادي الأهلي 4 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما انتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي .
اكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، أن الدوري الممتاز للكرة النسائية سيستأنف في أول أكتوبر القادم ، مؤكدة أن دوري كرة الصالات سيستأنف أيضا في أول أكتوبر ، وقالت عبد الحق أنه يتم إعداد جدول لإجراء مسحات لأعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري علي أن ينتهي خلال شهر .
25 لاعبًا فى معسكر المصرى ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك
أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب عصر اليوم للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التى تجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل باستاد برج العرب.
اتحاد الكرة يقلص أعضاء الجهاز الفنى والطبى فى مباريات الدورى إلى "6"
أخطر اتحاد الكرة ، أندية الدورى الممتاز بتقليص عدد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات إلى 6 أعضاء فقط يتواجدون على مقاعد البدلاء أثناء سير المباريات، هم المدير الفنى للفريق والمدرب العام والمدير الادارى وإدارى وطبيب الفريق ومساعد له ، وذلك ضمن الاجراءات الطبية المتبعة لاستئناف الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يترك هؤلاء الأعضاء مسافة أمنة بين كل منهم تبلغ مترا على الأقل.
عمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا
يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غد، الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكر برج العرب، والذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.