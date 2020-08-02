7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

اكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، أن الدوري الممتاز للكرة النسائية سيستأنف في أول أكتوبر القادم ، مؤكدة أن دوري كرة الصالات سيستأنف أيضا في أول أكتوبر ، وقالت عبد الحق أنه يتم إعداد جدول لإجراء مسحات لأعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري علي أن ينتهي خلال شهر .

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