مران الزمالك.. محاضرة من كارتيرون.. وتقسيمة فى نهاية التدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز فى الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز الذى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، حيث طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد فى التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدورى لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دورى أبطال إفريقيا.
فيما خاض فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، عقب عودة اللاعبين من الراحة التى مُنحت لهم من قبل الجهاز الفنى للأبيض، من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.
وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على التركيز فى بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفنى بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى المباريات المقبلة، كما اختتم المدرب الفرنسى التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزًا وحماسًا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسى فى تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء المصرى البورسعيدى المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.
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